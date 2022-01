Álvaro Pacheco: «Merecíamos, pelo jogo que foi, o prolongamento»

Apesar de desapontado pelo desaire do Vizela frente ao FC Porto , Álvaro Pacheco enalteceu a atitude da sua equipa diante dos dragões."Quero dizer que é orgulho muito grande olhar para esta equipa e ver como aceitou o desafio. Jogar desta forma com um adversário que fez alinhar esta equipa diante de um candidato ao título. Termos conseguido equilibrar o jogo, tenho de estar muito orgulhoso pelo comportamento dos meus jogadores. É evidente que não era fácil. Gostávamos e acho que, depois de eliminar o detentor do troféu, queríamos estar na máxima força, com todos à disposição, para dar continuidade à nossa caminhada. Não foi possível ter toda a gente, mas quero realçar estes jogadores, que abraçaram o desafio e foram capazes de diminuir o fosso, crescer e perceber que o caminho é por aqui. Merecíamos, pelo jogo que foi, pela capacidade, o prolongamento. É pena não continuar, mas agora é focar no campeonato", lamentou, à SportTV+"Quando há uma ideia bem vincada e todos percebem é mais fácil a introdução dos 'meninos'. É política apostar no pessoal da formação, todos têm um trajeto pela frente, é importante terem estes momentos, mas têm de perceber que há um caminho pela frente. São 'meninos' com potencial e futuro. Sem dúvida o que me deixa mais satisfeito é a forma como eles abraçaram e olharam durante o jogo todo. Foi o papel mais importante que esta equipa teve. Era quase uma questão de honra, depois de um jogo não tão bem conseguido, jogar com um candidato, provavelmente a melhor equipa do futebol português, e equilibrar o jogo. Isso é mérito dos jogadores", elogiou.