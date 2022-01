Álvaro Pacheco: «Não estivemos ao nosso nível»

Álvaro Pacheco lamentou o desaire em casa frente ao Moreirense (0-1) e detetou as dificuldades que levaram o Vizela a perder o dérbi minhoto."Não abordámos o jogo como pretendíamos. Com bola, a equipa teve muito poucas ligações. E tivemos erros que nos causaram desconforto e nos tiraram tranquilidade. Tivemos dificuldades para controlar a largura do Moreirense, com mau posicionamento dos nossos laterais. Não entrámos no jogo defensivamente. Ofensivamente, estávamos a cometer alguns erros. Na segunda parte, no nosso melhor período, em que estávamos a ligar melhor o jogo, sofremos um contra-ataque em que o Moreirense foi eficaz. Depois do golo, fomos uma equipa mais ambiciosa e aguerrida, com personalidade. Às vezes, fomos atrás do golo mais com o 'coração' do que com a razão. Pela parte final, merecíamos chegar ao empate, mas não fomos capazes. Queríamos dar continuidade ao resultado anterior [vitória sobre o Belenenses SAD, por 2-0] e ganhar o primeiro duelo entre vizinhos para a I Liga, dando a vitória a esta cidade. Faltou-nos um bom posicionamento nos nossos médios quando tínhamos de ligar o jogo por dentro. Tentámos dar largura para a equipa crescer e ganhar confiança, mas faltou-nos sempre jogo interior", referiu o técnico vizelense em declarações à Sport TV.A abordagem de Igor Julião ao lance que deu o golo único do jogo foi também comentada pelo técnico. "A vida faz-se da aprendizagem. O Igor [Julião, lateral direito] com este jogo, vai perceber melhor o que tem de fazer. É um jogador que chegou neste ano do futebol brasileiro, que é diferente do europeu. Ele vai ganhar referências e aptidões para estar melhor no próximo desafio. O adversário foi aquilo que esperávamos. Nos últimos jogos com o Lito [Vidigal], o Moreirense jogava desta forma. Alternava pressão alta com o jogo na expectativa para sair na transição. Mas tínhamos de ser capazes de nos adaptarmos aos problemas. Tínhamos de arranjar soluções. Não estivemos ao nosso nível", resumiu.