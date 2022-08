Álvaro Pacheco: «Não fomos capazes de conquistar pontos mas mostrámos o que é ser Vizela»

Álvaro Pacheco assumiu ter ficado com alguma frustração pelo golo da vitória do FC Porto diante do Vizela ter surgido nos últimos minutos de uma partida em que os vizelenses fizeram uma boa exibição, no entender do técnico."Frustração? Claramente. Antes disso, quero dar os parabéns a esta família vizelense. Jogar com o campeão nacional e nós em maioria, o que simboliza esta cidade, esta equipa e estes adeptos. Queríamos um resultado positivo para presentear esta família em semana de festas do conselho, que representa o que é ser vizelense. Não fomos capazes de conquistar pontos mas mostrámos o que é ser Vizela. Lutámos olhos nos olhos, tivemos mais oportunidades que o FC Porto e situações aflitivas na área. Controlámos bem os quatro momentos do jogo. O FC Porto teve mais caudal ao nível de bolas paradas e superiorizou-se aí. Pela exibição que fizemos, merecíamos outro resultado. Se tivéssemos concretizado as oportunidades flagrantes que tivemos, estávamos agora a falar de outro resultado", começou por referir o treinador do Vizela à Sport TV."Olhamos para este jogo com coragem e orgulho. Não fomos capazes de somar pontos, porque tivemos muitas bolas paradas. Sentia que o FC Porto só fazia aflição nesse momento. Houve demasiados lances de bola parada. Mérito à minha equipa por lutar de olhos no olhos com o campeão nacional. Isso é ser Vizela", acrescentou.Álvaro Pacheco mostrou-se ainda satisfeito com o crescimento da equipa. "Tem a ver com o crescimento e maturidade da equipa e ter a capacidade de entender o jogo. Temos de arranjar soluções para anular o que os adversários querem promover, atacar e promover os espaços na frente. Nota-se evolução dos meus jogadores, não só da equipa. Fico mais satisfeito por saberem identificar o que é preciso fazer no jogo. Não tivemos sucesso naquela bola parada, mas tirando isso estão de parabéns. A frustração que temos hoje é para levar para o próximo jogo, neste já não podemos mudar nada"", concluiu.