Álvaro Pacheco: «Não podemos apontar nada aos jogadores»

Árbitro foi ao VAR e expulsou Schettine por esta entrada sobre Diogo Costa Árbitro foi ao VAR e expulsou Schettine por esta entrada sobre Diogo Costa

O Vizela perdeu este domingo frente ao FC Porto por 4-0, num encontro da 15.ª jornada da Liga Bwin marcado por muitos golos e pela expulsão de Schettine ao minuto 52. Depois da partida, o treinador Álvaro Pacheco admitiu a superioridade dos dragões, mas frisou que está contente com o desempenho dos jogadores e que espera uma reação já no próximo jogo."O FC Porto foi melhor, entrou forte e conseguiu estar em vantagem desde muito cedo. Mas não foi o nosso pior jogo. Mesmo com as incidências do jogo e a capacidade do adversário de nos empurrar, nunca parámos de tentar, nunca nos desvirtuamos ou perdemos a coragem de chegar à baliza adversária. Nunca desligamos do jogo", pontuou o técnico de 50 anos, que explicou onde os dragões conseguiram ferir a sua equipa. "Tentámos ser compactos e controlar os momentos mais fortes do FC Porto, que são os de transições e profundidade. Mas eles marcaram golos assim", lamentou."O FC Porto estava a atrair-nos para a pressão e depois aproveitar os espaços em profundidade. A nossa linha defensiva deveria ter sido capaz de reagir nesses momentos e os nossos médios precisavam de ajustar para as segundas bolas. Mas eles foram fortes, acabaram por fazer dois golos, ganharam moral e depois é normal", garantiu Álvaro Pacheco. "Evidente que era importante marcarmos para entrar novamente no jogo. Foi o nosso objetivo e na segunda parte estivemos perto", continuou o treinador."Com bola estávamos a ser capazes de ligar, faltava só perceber os melhores momentos de chegar às zonas de finalização. Na segunda parte fomos capazes disso. Mesmo com um jogador a menos, o Vizela foi sempre aguerrido ao que é o nosso jogo. Mas o futebol é mesmo assim. Agora é olhar para a frente", frisou.Consciente de que esta é apenas a segunda derrota do Vizela em casa para a liga, depois de ter perdido contra o Benfica, Álvaro Pacheco lembrou que estes são "adversários de outro campeonato" e deixou elogios à equipa. "Estou contente com os jogadores ao nível da disponibilidade, crença e atitude. Não podemos apontar nada. Dão sempre grande resposta quando têm resultados negativos e acredito que é o que vamos fazer no próximo jogo", pontuou.Guilherme Schettine acabou por deixar o relvado mais cedo, ao ver o cartão vermelho direto aos 52’. Questionado sobre o lance, Álvaro Pacheco admitiu que ainda não viu, mas que já falou com o jogador. "Pensávamos que era um lance de penálti a nosso favor. Os meus adjuntos já contaram e ele disse-me que não foi com intenção. Mas foi com os pitões e as regras são claras… Sei que ele e os meus jogadores foram com o intuito de jogar à bola", rematou o treinador.