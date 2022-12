Álvaro Pacheco: «Não sei quando vou regressar ao Vizela... mas sei que vou»

Lágrimas nos olhos, voz embargada, aplausos, cânticos de apoio. A homenagem da CM Vizela a Álvaro Pacheco , na tarde desta quinta-feira, teve as emoções à flor da pele e o discurso do técnico foi o espelho disso mesmo."Não tenho dúvidas nenhumas que vou regressar a esta casa, não sei quando, mas vou. Vou regressar a esta família que tanto me orgulha. Um até já." Foi assim que o treinador terminou a sua intervenção, já depois de muitos agradecimentos."Aos meus jogadores, e estão aqui todos, mas não só estes, também aqueles que estiveram connosco desde o CNS. Isto orgulha-me muito. Mais importante do que as vitórias, para mim é o legado, são os valores que tentei sempre transmitir-vos. Ser exigente, ser chato, não ser fácil de aturar, mas o meu objetivo foi sempre preparar-vos para o futuro. Não só em termos desportivos, mas também como homens. Foi o que o meu pai me passou e foi o que tentei passar-vos a vocês", referiu, prosseguindo: "Acima do treinador está o homem e eu senti que a relação que tive convosco foi sempre de pai para filho. Se não tivessem também percebido isso, não tínhamos conquistado o que conquistámos e não estaríamos aqui. Não tenho dúvidas que nos vamos cruzar por aí."Álvaro Pacheco vincou ainda o seu "orgulho" pela equipa técnica que lidera, deixando depois dois agradecimentos especiais. "O meu obrigado ao doutor Vítor Hugo Salgado [presidente CM Vizela]. Pelo apoio incansável não só em ajudar a equipa, o clube, mas as pessoas, a marca Vizela. Deve-se à relação que foi criada entre clube, cidade, adeptos e isso sr. Presidente deve-se muito a si", afirmou, mostrando-se depois no pico da emoção ao falar dos adeptos: "O meu muito obrigado à família vizelense. Não tenho palavras para descrever-vos… Vocês foram o motor disto tudo. Lembro-me de um jogo em Paços de Ferreira, a chover torrencialmente… Não vos consigo descrever, obrigado por tudo."