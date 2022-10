Álvaro Pacheco: «Não tenho dúvida de que nos vamos encontrar em novas batalhas e que vou 'levar no focinho'»

Álvaro Pacheco elogiou os seus jogadores após o importante triunfo () sobre o Casa Pia na nona jornada da Liga Bwin, sublinhando a qualidade do adversário, que diz não ter dúvidas de que irá "fazer um grande campeonato"."Foi um grande jogo. Três grandes equipas que estiveram aqui, um jogo emotivo e resultado incerto até final. O Vizela esteve melhor na primeira parte do que na segunda. Com bola, fomos uma equipa muito tranquila e capaz de desmontar as linhas do Casa Pia, fizemos isso com alguma regularidade, mas faltou sermos mais objetivos no último terço", começou por dizer o técnico dos vizelenses.E prosseguiu: "Na segunda parte, o Casa Pia entrou muito mais forte do que nós e a forçar as nossas linhas a baixar. Conseguimos controlar essa fase inicial do Casa Pia. Fizemos golo, não fomos capazes de fazer o segundo, que nos daria tranquilidade. Mérito do Casa Pia, que nos empurrou para trás. Valeu a entreajuda da minha equipa e sermos capazes de aguentar o resultado. Felizes por conquistar a vitória, perante um grande adversário, que não tenho dúvidas de que vai fazer um grande campeonato."Sobre a iniciativa de fair play entre as duas equipas antes da partida deste domingo, o técnico do Vizela sublinhou a importância da máxima "saber estar na vida", deixando uma curiosa afirmação bem à sua imagem: "Mais importante do que as palavras, são os atos. Neste mundo do futebol, há muita paixão dos adeptos e muito clubismo. Há ganhar, há perder, mas o importante é saber estar na vida. Isto é só um jogo, só três pontos e há coisas muito mais importantes. Temos de saber respeitar e passar estes valores, não só no futebol, mas na sociedade. Nem toda a gente pode ganhar e há alturas em que temos de saber perder. Parabéns pela iniciativa ao Casa Pia e desejo a maior felicidade no campeonato ao Filipe. Não tenho dúvida de que nos vamos encontrar em novas batalhas e que vou 'levar no focinho'."