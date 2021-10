Álvaro Pacheco: «Nunca abdicamos de procurar o golo, é uma das nossas caraterísticas»

Álvaro Pacheco fez, esta sexta-feira, a antevisão ao jogo com o Santa Clara, marcado para este sábado, às 15H30. O treinador do Vizela frisou que a equipa "está a crescer", e espera um jogo difícil frente a um "adversário muito parecido" com a sua formação.





"Vimos de uma série muito boa, não só de resultados, mas também de exibições. Já ganhámos um jogo em casa, mas não na nossa casa, que é o que tanto queremos. Acredito que vai ser possível porque a equipa vem dando sinais de crescimento, uma evolução muito grande. Acreditamos que vamos conquistar o que pretendemos, os três pontos"."Tem a ver com o crescimento e evolução da equipa. No último jogo já mostrámos outro processo defensivo, nos momentos em que o adversário estava por cima mantivemo-nos estáveis e utrapassámos as dificuldades"."Nunca abdicamos das nossas características, de ser uma equipa que procura o golo, que mete muita gente no processo ofensivo mas isso tem a ver com o crescimento da equipa. Temos de manter sempre o equilíbrio, porque o campeonato faz-se de pontos. Quando não são possíveis os três pontos, procuramos conquistar um"."É um adversário muito parecido connosco. Tem um treinador que trabalha com o plantel há muito tempo, que na época passada fez um campeonato brilhante. Nesta época, está melhor do que no ano passado. É uma equipa que cresceu defensivamente com o Daniel Ramos e que ofensivamente ainda está melhor. É das equipas que mais rematam à baliza, que cresceu muito no seu processo ofensivo, que busca sempre a vitória. A equipa que for mais serena, mais tranquila e mais capaz vai estar mais perto de ganhar o jogo"."Gostava que houvesse jogos. Gosto de chegar ao final da semana e que haja jogos. Olhamos para isto como uma oportunidade para melhorar coisas novas e recuperar jogadores. Vamos aproveitar para trabalhar outros processos"."É uma boa notícia que recebemos. Acredito que o estádio vai estar cheio. Esta massa associativa tem dado esses sinais. Encontrei-me com adeptos que foram a Portimão, estivemos a falar e não tenho dúvidas que esta família vai continuar a crescer. O meu filho joga lá nos sub-18, teve um jogo treino com o Tagilde e fui assistir. Tenho pouco tempo livre, fui ver o jogo e foi aí que estive com alguns dos sócios que estiveram em Portimão. Gosto dessa partilha com os nossos adeptos. Esses adeptos prometeram que vão sempre estar a apoiar o Vizela, seja onde for".