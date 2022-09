Álvaro Pacheco: «O campeonato está a pregar-nos partidas, mas vamos atingir os objetivos»

O Vizela saiu de Braga sem pontos conquistados, após uma derrota por 2-0, mas Álvaro Pacheco ficou satisfeito com aquilo que viu por parte dos seus jogadores.

"Ganhou a equipa que foi mais feliz, o Sp. Braga marcou no nosso melhor momento, isto num jogo que teve duas partes distintas. O Sp. Braga entrou melhor e foi por isso que mexemos, mas sinto que conseguimos anular o processo do adversário. Faltou-nos decidir melhor no último terço e uma ponta de sorte. Tivemos uma grande reação e falta só que a bola entre. Este 2-0 não mostra o que foi o jogo, quisemos ganhar. O campeonato está a pregar-nos algumas partidas, não temos os pontos que merecíamos. No entanto, vamos conseguir os nossos objetivos", vincou.

O técnico acrescentou ainda que a paragem será positiva para recuperar os atletas até de um ponto de vista mental.