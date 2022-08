Álvaro Pacheco: «O jogo vai ter pequenas nuances, vamos ter que saber sofrer»

O treinador Álvaro Pacheco perspetivou este domingo um Gil Vicente a lutar pelos três pontos em Vizela, segunda-feira, na 4ª jornada da Liga Bwin, desvalorizando o peso da eliminação dos gilistas das competições europeias.

Os vizelenses empataram em Chaves na última jornada (1-1), enquanto a equipa de Barcelos vem de ser eliminada da fase preliminar da Liga Conferência (LCE), pelo AZ Alkmaar, e de um empate caseiro no campeonato (0-0 com Famalicão).

Álvaro Pacheco destacou que "jogar em casa é uma vantagem" e disse espera "uma casa fantástica" segunda-feira, antevendo que o apoio do "12.º jogador" vá ser "importante".

"Vamos ter um desafio muito importante, contra uma excelente equipa que tem mais quatro jogos oficiais, o que lhes dá um aporte e mais ritmo de jogo, além de solidificar as ideias do novo treinador", afirmou na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Álvaro Pacheco destacou a competitividade da Liga e considerou as duas equipas "muito similares, não só na tabela classificativa".

O técnico deixou elogios a Ivo Vieira pela "rotatividade" que o técnico do Gil Vicente tem feito, perspetivando um adversário "pronto para lutar pelos três pontos".

"Vamos defrontar uma equipa com padrões de confiança bons porque fizeram uma excelente LCE, fez história, e vai querer retomar os resultados menos positivos que teve em casa [no campeonato]", anteviu.

O treinador reforçou a ideia que os quatro jogos feitos pelos gilistas na LCE "são uma mais-valia" para a equipa de Barcelos, desvalorizando um eventual efeito negativo pela eliminação.

"Se fosse no final do campeonato, acreditava mais nisso [efeito negativo], mas no início da época é importante para ganhar ritmo. Se tivessem passado, estariam mais confinantes, mas devem estar satisfeitos e orgulhosos pelo percurso e exibições que fizeram [na LCE]. Acho que estes quatro jogos são uma mais-valia para o Gil Vicente", disse.

Álvaro Pacheco desejou um Vizela "igual a si próprio".

"O jogo vai ter pequenas nuances, vamos ter que saber sofrer e saber sair desses momentos para quando tivermos a dominar saber o que queremos fazer. A equipa que estiver mais serena e tranquila vai estar mais perto de ganhar", disse.

Andrés Sarmiento, expulso em Chaves, é baixa certa no Vizela.

Vizela, 11.º classificado, com quatro pontos, e Gil Vicente, 12.º, também com quatro, defrontam-se a partir das 21h15 de segunda-feira, no Estádio do FC Vizela, jogo que será arbitrado por Manuel Oliveira.