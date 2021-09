Álvaro Pacheco: «O partido destes adeptos é o Vizela»

Domingo é dia de eleições autárquicas em Portugal e o Vizela desloca-se ao Algarve para defrontar o Portimonense. Apesar das condicionantes, o treinador do clube minhoto conta com o apoio dos adeptos em Portimão. "É um orgulho muito grande. Identifico-me com valores desta cidade e deste clube, bem como da relação que têm entre si. Disse que o futebol português ia conhecer esta cidade e estes adeptos fantásticos e, domingo, vai-se provar que o partido destes adeptos é o FC Vizela. O Vizela vai estar presente no algarve a incentivar, a apoiar, a demonstrar a força que a cidade e os adeptos têm no nosso futebol. Pretendemos premiar esforço dos adeptos com a vitória", começou por comentar Álvaro Pacheco.





E, sem sair do tema, prosseguiu desvalorizando um eventual problema: "Eu sou um fanático pelo que faço. A data do jogo com o Portimonense é a melhor do Mundo, a ideal para conquistarmos o que pretendemos. Quem gosta e quer votar, tem de o fazer antecipadamente. Não vejo isso como um problema, mas sim como uma oportunidade para continuarmos a fazer o que gostamos e conquistarmos o que pretendemos, que são pontos".Sobre a eventualidade de a equipa necessitar de triunfar, sob pena de se instalar algum nervosismo, o treinador do Vizela rebateu: "Não. Temos de ver a nossa equipa num processo evolutivo, uma equipa a crescer, com identidade e matriz de jogo vincada. Se olharmos para os últimos três jogos, percebemos que somos a segunda equipa com mais remates e a quarta equipa com maior número de cruzamentos por jogo. Só o Sp. Braga tem mais remates do que nós. Isso ajuda-nos a perceber que se continuarmos no caminho que temos vindo a percorrer, mantendo a identidade, as vitórias vão aparecer com naturalidade. Equipa está a evoluir e isso deixa-nos muito satisfeitos".Além destes elogios à sua equipa, Álvaro Pacheco também elogiou a do próximo adversário, perspetivando, por isso, um bom jogo."O Portimonense também está muito bem no campeonato, é uma equipa bem organizada. No processo ofensivo mete muitos jogadores, tem boas dinâmicas, tem objetividade e pragmatismo nas ações ofensivas. Tem ainda um plantel com excelentes jogadores, um bom treinador e vai jogar em casa para ganhar. Vai ser mais um jogo emotivo, intenso, com duas excelentes equipas em campo", considerou, dando Pedro Silva, por lesão, como única baixa no Vizela para Portimão. Quer isto dizer que Cassiano já treinou integrado com os colegas.O Vizela volta a trabalhar este sábado e, na manhã domingo, já no Algarve, faz o derradeiro ensaio numa sessão mais ligeira, própria de dia de jogo.Em jeito de balanço deste arranque de época, Álvaro Pacheco concluiu assim: "Sinto que o Vizela merecia ter mais pontos, não só pelas exibições, mas pela qualidade de jogo e superioridade que tem demonstrado perante alguns adversários e alguns desafios. Estou muito satisfeito com a postura dos jogadores. É evidente que gostava de ter mais pontos, mas os pontos serão sempre uma consequência do que fazemos. Ver esta equipa a jogar, a coragem que tem demonstrado neste arranque deixa-nos esperançados de que os pontos virão e que atingiremos os nossos objetivos".