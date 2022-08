Álvaro Pacheco: «O ponto mais forte do FC Porto é o treinador»

Depois do triunfo frente ao Rio Ave, o Vizela prepara-se agora para defrontar o FC Porto, num jogo que não assusta o treinador Álvaro Pacheco."Espero o Vizela de sempre, com muita ambição, determinação e coragem para sermos capazes de jogar olhos nos olhos contra o campeão nacional. Os lesionados são os mesmos da semana passada [Igor Julião e Claudemir] e sentimos que a equipa tem evoluído de semana para semana. Estamos preparados para este desafio", começou por dizer o técnico, que deixou elogios ao adversário: "O FC Porto é muito forte em termos coletivos, penso até que o ponto mais forte do FC Porto é o treinador. O Sérgio tem feito um grande trabalho, tem vindo a perder jogadores influentes ao longo dos anos e ele consegue sempre reinventar a equipa. Vamos encontrar um adversário audaz e que vai tentar resolver o jogo cedo. Este ano vemos o FC Porto com mais jogo interior, sendo que os laterais asseguram o jogo interior. Para além disso, o Taremi procura bem a profundidade e dá muito jogo de apoio aos colegas".Os dragões conseguiram triunfos folgados nos dois primeiros jogos da temporada, sendo este um aspeto que Álvaro Pacheco espera que possa motivar a sua equipa. "Olho para isso como uma oportunidade. Temos de ter orgulho e respeito por nós próprios, acreditar no que fazemos e acreditar que somos capazes de alcançar o que pretendemos. Se no final o adversário for melhor do que nós só temos de lhe dar os parabéns, mas se formos fiéis às nossas ideias estamos mais perto de conquistar o que pretendemos. Disse aos jogadores para desfrutarem do jogo contra o campeão, vai ser importante para testarmos as nossas capacidades e vermos em que nível estamos. Queremos sempre ser melhores", vincou.O timoneiro dos minhotos concluiu recusando a ideia de que o triunfo na 1ª jornada lhe dê mais margem para arriscar contra o FC Porto: "A ousadia é sempre a mesma, jogar à Vizela é jogar sempre para ganhar. Se tivermos determinação, coragem e vontade vamos estar sempre mais fortes. Os 3 pontos da semana passada são uma migalha no que pretendemos, temos de nos focar no que há para conquistar".O início da partida está agendado para as 18 horas deste domingo.