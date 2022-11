Álvaro Pacheco: «O resultado mais justo era a nossa vitória, mas não a conseguimos por culpa própria»

Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, lamentou a falta de eficácia da equipa frente ao Chaves, jogo da 1.ª jornada da fase de grupos da Allianz Cup que terminou com um empate (2-2). "O resultado mais justo era a nossa vitória, mas não a conseguimos por culpa própria. Deveríamos ter gerido o jogo de outra forma. Na Taça da Liga lancei o desafio aos jogadores para trabalharem novas dinâmicas. Quero dar ritmo a jogadores sem tantos minutos, permitir a jogadores com o [Friday] Etim adaptarem-se", começou por dizer o técnico dos vizelenses."A equipa realizou uma segunda parte muito boa, depois de uma primeira equilibrada. Na parte final, não conseguimos ser serenos, controlar o jogo e garantir a vitória. Estamos a trabalhar para estarmos na melhor forma quando o campeonato regressar e conseguir os três pontos. A culpa própria não se deve só ao facto de não estarmos serenos e tranquilos na parte final. Deveu-se também ao facto de termo tido várias oportunidades para fazer o 3-1 e não termos concretizado. Mas isto faz parte do processo de crescimento da equipa."Os jogadores nunca podem perder a vontade de se divertirem a fazer o nosso jogo. Quando estivemos felizes no nosso jogo, demos a volta ao resultado. Quando ficámos nervosos, sofremos o empate. O resultado acabou por nos fugir, mas temos de olhar para a frente. Há muita coisa por conseguir."Tanto o [Osama] Rashid como o Alejandro [Alvarado] não têm tido ritmo de jogo, e o jogo estava muito intenso e rápido [a propósito das saídas ao intervalo]. Não estávamos bem posicionados para a pressão sem bola. Esses dois jogadores não estavam com os ajustes que a equipa necessitava para ter fluidez. O Alejandro está nos sub-23 e trabalha connosco. O Vizela acredita muito nele. A Taça da Liga serve para estes jogadores terem minutos e crescerem em competição. Com o Samu e o Guzzo, jogadores mais identificados com o processo [de jogo], melhorámos na defesa e criámos mais oportunidades. Faltou-nos finalizar", concluiu.