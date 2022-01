Álvaro Pacheco: «Os orçamentos não entram dentro de campo»

Álvaro Pacheco enalteceu o caráter e empenho dos seus jogadores após o triunfo () do Vizela na receção ao Vitória de Guimarães, na 20.ª ronda da Liga Bwin, assumindo que a equipa estava "à procura da segunda vitória consecutiva"."Foi um jogo especial. Andávamos à procura da segunda vitória consecutiva. Consegui-lo desta forma, em que claramente fomos superiores ao adversário, com uma ambição e uma atitude enormes para ganhar o jogo, [é especial]. Na primeira vez que o adversário chegou à nossa baliza, marcou golo. Mas mantivemo-nos fiéis à nossa ideia de jogo, demos a volta e poderíamos ter marcado mais golos. Não merecíamos acabar com esta sofreguidão. Esta vitória é mérito da minha equipa", começou por dizer o técnico vizelense, em declarações na conferência de imprensa no final do encontro."Os orçamentos não entram dentro de campo [sobre o facto de ter vencido um adversário com orçamento superior]. O Vizela foi superior. Esta equipa precisava de crescer. A equipa dava sinais positivos. Antecipávamos que a equipa ia ficar mais 'madura'. Viemos dos campeonatos inferiores com uma ideia arrojada. Os pormenores fazem a diferença num campeonato muito competitivo e sofremos [com isso em alguns jogos]. Mas temos ainda muito para crescer. Temos ainda um passo largo a dar para conseguirmos os nossos objetivos. Temos de ser capazes de ultrapassar as nossas adversidades."Há momentos que me vão ficar gravados eternamente, proporcionados por esta massa associativa [acerca de ter sido um triunfo vivido de forma especial]. Estes adeptos são únicos e apaixonados pela 'ideia de jogo' desta equipa ao longo do campeonato. Conseguir a vitória como conseguimos, frente a um adversário que luta por objetivos diferentes dos nossos, foi especial.""Dá-nos mais responsabilidade. Custou-nos tanto chegar aqui. Houve muitas coisas que nos aconteceram injustamente. Agora temos de perceber em que patamar estamos e onde ainda podemos chegar.""O [Osama] Rashid é um jogador muito experiente, que percebe muito bem o jogo. Pode-nos ajudar a controlar o jogo de maneira diferente [face aos jogadores que temos]. O Andrés Sarmiento também nos vem ajudar a ser mais fortes", terminou.