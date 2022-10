Álvaro Pacheco: «Podemos fazer história frente ao Santa Clara»

O Vizela recebe este domingo (15h30) o Santa Clara na melhor fase dos minhotos na temporada. Vêm de duas vitórias consecutivas para o campeonato e de uma vitória, nos penáltis, para a Taça de Portugal. Ingredientes que deixam Álvaro Pacheco otimismo para o embate com os insulares."O Santa Clara é o mais importante, porque é o próximo desafio. Estes jogadores têm feito muito pelo clube e amanhã podemos fazer história frente ao Santa Clara, se conseguirmos três vitórias consecutivas no campeonato, o que nunca aconteceu. Vem no momento certo, por jogamos em casa e vamos ter um estádio cheio.""O Santa Clara pode não estar a passar um período que desejaria, mas pelo seu potencial e o que tem feito, sabemos que será um jogo muito difícil e estão a uma curta distância. Há um equilíbrio muito grande. É o próximo adversário e não há adversário ideias. Querem regressar às vitórias e já estiveram perto de o conseguir. É um plantel que ainda está em construção, tem muitos jogadores novos. Amanhã teremos de ser muito competentes para termos sucesso. Temos de ser nós a impor o nosso jogo.""Espero as duas coisas: um Santa Clara a querer ganhar o jogo, impondo o jogo, como mais calculista, à espera do nosso erro. A nossa semana de trabalho foi nesses dois cenários para sermos capazes de ter sucesso e conseguir o que pretendemos."O Santa Clara no processo ofensivo tem criado algumas oportunidades, mas tem faltado o discernimento. Nota-se também que temos evoluído muito nos nossos processos defensivos e espero um maior controlo sobre o jogo. Que essa serenidade amanhã esteja em jogo."