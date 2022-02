Álvaro Pacheco: «Portimonense vai exigir o máximo de nós»

O Vizela recebe este domingo (15h30) o Portimonense com a necessidade de conquistar pontos para fugir dos lugares incómodos da tabela. Uma missão que Álvaro Pacheco considera difícil, mas está confiante numa reposta positiva da sua equipa."Vai ser um bom desafio, frente a uma excelente equipa, com um treinador fantástico que consegue colocar as suas equipas a jogar de forma muito agressiva, no bom sentido. Joga em qualquer campo para ganhar e isso nota-se principalmente fora, onde apenas perderam três vezes. É uma equipa à imagem do seu treinador, destemido, que procura sempre as vitórias, mesmo sendo fora de casa. Isso vai exigir o máximo de nós, teremos de ser uma equipa muito inteligente e se controlarmos o jogo, ficaremos mais perto de ganhar", referiu o técnico vizelense, optando depois por relativizar o longo período dos algarvios sem vencer. "O Portimonense entrou muito bem no campeonato, mas perdeu muitos jogadores ao longo da época, que eram influentes. O Paulo [Sérgio] teve que pegar em jogadores jovens e adaptá-los ao que pretendia. Mesmo não ganhando, vejo a equipa a crescer, a evoluir e a ficar mais compacta. Espero que o regresso das vitórias do Portimonense não seja contra nós", acrescentou.O Vizela vem de uma derrota em Paços de Ferreira marcada pela contestação à arbitragem. Um jogo do qual o treinador preferiu não se alongar, mas sentiu a resposta dos seus jogadores. "A equipa deu um salto muito grande esta semana, de responsabilidade, de perceber os momentos. Vimos de dois jogos sem pontar [Gil Vicente e Paços de Ferreira], mas foram excelentes exibições, tivemos um comportamento fantástico, à Vizela. Senti esta semana o salto da equipa, da importância de sermos capazes de dominar os pormenores", referiu, visivelmente satisfeito.Álvaro Pacheco aproveitou por retribuir elogios a Paulo Sérgio, depois de os ter recebido do colega de Portimão. "Agradeço as palavras do Paulo, uma pessoa que admiro muito. Temos amigos comuns e todos eles falam do Paulo como uma pessoa com caráter grande. É a sua imagem como homem e treinador, será um prazer estar com ele. Terei ligação com ele para sempre no mundo do futebol. Vai ser um prazer recebê-lo em casa, espero que vá triste para o Algarve, mas que consiga os seus objetivos", concluiu.Samu e Cassiano estão castigados e são baixas importantes para o duelo de amanhã. Ivanildo e Raphael Guzzo continuam a recuperar de problemas físicos.