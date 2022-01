Álvaro Pacheco quer derrotar V. Guimarães: «Será um jogo emotivo»

O Vizela pretende manter a senda das vitórias na receção ao V. Guimarães (este domingo, 15H30), num jogo em que Álvaro Pacheco considera ser de exigência máxima pela rivalidade e proximidade geográfica entre os dois emblemas."Será um jogo especial, mas vale os mesmos três pontos e o nosso foco é olhar no que temos de ser capazes de fazer para vencer", começou por referir o treinador vizelense, ciente de que este duelo terá características diferentes do realizado na primeira volta."Será um jogo completamente diferente, porque houve um crescimento muito grande da minha equipa, está mais competitiva e isso viu-se nos últimos jogos", explicou, pretendendo agora aumentar o ciclo de vitórias, depois da alcançada em Tondela."Queremos dar continuidade às nossas exibições, principalmente no resultado. Teremos de ser muito fortes e estar concentrados, contra um adversário muito bom, bem orientado, num jogo que se espera emotivo. Serão duas equipas a querer ganhar", antecipou.Álvaro Pacheco lembrou ainda o festejo efusivo no terceiro golo em Tondela, que garantiu a vitória diante de um adversário direto (3-2). "Os festejos vão de encontro ao que tem sido a nossa temporada. O terceiro golo representa isso mesmo, a forma como foi construído e finalizado. Foi uma jogada à Vizela", explicou.Os reforços Rashid e Sarmiento vão estrear-se nos convocados, enquanto Schettine é a principal baixa, por estar infetado com Covid-19.