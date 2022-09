Álvaro Pacheco quer pontuar em Braga: «Vai ser um jogo fantástico»

É com otimismo que o Vizela se prepara para defrontar este domingo (20h30) o Sp. Braga, mesmo sabendo que do outro lado está um adversário que vem de sete vitórias consecutivas. Álvaro Pacheco espera uma resposta positiva, à semelhança do que demonstrou frente ao FC Porto e Benfica."Podem esperar um Vizela à sua imagem, vamos chegar a Braga e tentar ganhar, sabendo o que temos de fazer. Temos de ser fortes nos duelos e na reação à bola. O Sp. Braga tem um jogo muito vertical e objetivo, por isso, temos de ser compactos para não permitir ao adversário os espaços entre linhas.""Todos os jogos são de dificuldade acrescida e o próximo também será. O Sp. Braga está a fazer um campeonato fantástico, com dinâmicas boas, a nível nacional e internacional. Tem conseguido bons resultados e exibições. Vai ser um jogo fantástico, interessante de assistir e vamos com o intuito de sermos capazes de nos impor para roubar pontos. Será um jogo emotivo, dinâmico, intenso e com duas equipas a querer ganhar.""Ao longo deste campeonato, se fizermos uma análise, o Vizela esteve sempre perto de ganhar os jogos. Fomos capazes de ser competitivos e estivemos perto de pontuar contra o FC Porto e o Benfica.""O Sp. Braga está diferente, mas continua forte. Aproximou-se dos três grandes e vai lutar para ser campeão nacional. Acredito que vai intrometer-se nessa luta. Está uma equipa estruturada, madura e confiante. Mesmo a nível europeu...""É uma grande probabilidade sofrer golos, mas olhamos também para a forma como vamos fazer golos, porque teremos de ser capazes de fazer mais golos que o adversário. Temos de anular o ponto forte do Sp. Braga, mas haverá períodos em que teremos de saber sofrer.""Se virmos as equipas com mais jogos, nota-se que estão mais entrosadas e identificadas com os seus processos, isso ajuda ao crescimento a ser mais rápido. Temos de saber lidar com isso.""Quero deixar uma palavra de solidariedade ao Sérgio Conceição, repudiando o que aconteceu. Isto tem que ver com a nossa cultura, quando pensam que têm de ganhar os jogos, não podem perder. Um grande abraço para o Sérgio.