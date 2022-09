Álvaro Pacheco quer surpreender Benfica na Luz: «Não tenho dúvidas que vamos fazer golos»

O Vizela defronta esta sexta-feira (19h00) o Benfica, no Estádio da Luz, num jogo em que Álvaro Pacheco antevê naturais dificuldades. No entanto, o treinador do Vizela acredita nas capacidades dos seus jogadores e aposta na surpresa. "Vamos tentar impor o nosso jogo da forma como nos caracteriza. Se jogarmos iguais a nós próprios estaremos mais perto dos 3 pontos.""Já vi praticamente os jogos todos do Benfica, é uma equipa que está moralizada e tem tido a capacidade de ultrapassar as dificuldades. Em casa, com o seu público, é ainda mais forte. Temos de provocar o nosso jogo para conquistar os 3 pontos. Para conseguirmos esse objetivo temos de ser compactos, mantendo o nosso nível de agressividade. É importante termos a tranquilidade necessária. Há sempre espaços de temos que os aproveitar, com acelerações ou processos de os atrair. Não devemos ter medo de jogar.""Serão duas que vão tentar impor o seu jogo, olhando para a baliza adversária. Há alguns momentos que teremos de saber sofrer, uma vez que o Benfica é muito forte em todos os momentos. Mas olho para o que sou capaz de fazer, somos fiéis às nossas ideias. Não tenho dúvidas que vamos fazer golos, mas devemos aproveitar bem os espaços. Espero neste jogo o Vizela destes quatro jogos. Ainda nenhuma equipa se superiorizou à nossa. Tivemos duelos equilibrados e agora pretendemos acreditar nas nossas competências para ganhar.""É um Benfica diferente, com outras dinâmicas e posicionamentos diferentes. Está moralizada e acho que o Benfica tem uma grande vantagem, por ter mais jogos que o Vizela. Isso dá-lhes entrosamentos e dinâmicas. É uma equipa muito ofensiva e provoca desequilíbrios ao colocar muita gente a atacar nas costas. Tem um caudal muito ofensivo, por misso acredito que vai ser um jogo com golos.""É um jogo que nos interessa e de quem gosto muito. Já o sigo há muito tempo. Tem muito potencial e encaixa nas necessidades da equipa. Temos de tentar fechar a contratação para fazer parte da nossa família."