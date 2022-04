Álvaro Pacheco quer vencer no Dragão: «Queremos os pontos que tanto ansiamos»

O Vizela defronta este sábado o FC Porto no Estádio do Dragão (19 horas) com a ambição de surpreender o líder do campeonato. Será um duelo entre duas equipas com necessidade de pontos para atingirem os objetivos, onde se espera lotação esgotada, mas nem por isso desvia o objetivo delineado por Álvaro Pacheco."Será mais um jogo e as emoções são as mesmas. Vamos agarrar-nos ao que pretendemos, que são os 3 pontos para conseguirmos os objetivos o mais cedo possível. Esses pontos vão estar em disputa e queremos ir com a vontade de os conquistar. Vai ser um jogo intenso, difícil, com uma carga emocional elevada, tendo em conta que vão jogar com 50 mil pessoas nas bancadas. Isso será algo emotivo para nós e um incentivo para fazer o que mais gostamos. Queremos os pontos que tanto ansiamos."Espero o mesmo FC Porto de sempre. Se tivesse ganhado em Braga ia querer fazê-lo contra nós também. É uma equipa forte, com muita alma, à imagem do seu treinador. São agressivos com e sem bola, muito pressionantes e fortes nos duelos. Atacam muito a profundidade, têm muito jogo de largura e um bom sentido posicional. Têm a cultura de vitória e sabem que se ganharem ficam mais perto do objetivo. Mas também precisamos pontuar. Queremos ser competitivos e discutir o jogo, numa fase em que estamos estáveis e temos de saber conviver com o ambiente das bancadas.Temos de ser fortes no jogo todo, mas é verdade que existe uma grande pressão no início do jogo, porque é uma característica das equipas grandes. Vão querer resolver o mais rápido possível e vai ser importante o início porque o FC Porto vai querer entrar forte e agressivo, com o apoio do público. Será importante o Vizela manter se focado no jogo, saber controlá-lo com e sem bola.São jogos diferentes. Em Braga, o FC Porto vinha de um a meio da semana de uma carga emocional forte e isso teve influência. Agora, os jogadores do FC Porto vão estar diferentes e terão uma abordagem ao jogo diferente. Temos de ser capazes de tirar alguma profundidade ao jogo do FC Porto. Se formos corajosos e capazes de promover as nossas dinâmicas, ficaremos mais perto de alcançar o que pretendemos.Sobre o Portimonense, não vou responder... Muitas vezes comentam-se situações sem estarem por dentro delas. Também já aconteceu equipas grandes provocarem amarelos para terem os jogadores disponíveis para jogos contra outros grandes. Na fase em que estamos, há jogadores com fadiga, com mazelas e por vezes temos de tomar decisões em função do interesse do nosso clube e não do clube dos outros. O que sei é que precisamos de pontos. Acredito que somos capazes de trazer pontos e amanhã vou com a melhor equipa.A massa adapta está a ganhar um respeito grande de todos os clubes. É das equipas da 1ª Liga que mais apoiantes leva aos estádios. Amanhã vai sentir-se esse apoio. Vão-se divertir com o nosso jogo e dá-nos uma responsabilidade ainda maior.