Álvaro Pacheco: «Queremos continuar a acalentar o sonho de chegar ao Jamor»

No lançamento da partida com o Penafiel, para a Taça de Portugal, o técnico Álvaro Pacheco falou no sonho de chegar ao Jamor e garantiu que será com esse espírito que a equipa se vai apresentar no duelo deste sábado."Todos ambicionam chegar ao Jamor e é com isso intuito que encaramos o próximo jogo. Vamos tentar superar um grande equipa, muito forte, com as mesmas ambições que nós, e o que pretendemos é sermos superiores ao adversário e continuar a acalentar o sonho", disse o técnico, aos meios do clube, aborando depois o momento da equipa: "Os últimos desafios foram fantásticos, conseguimos a vitória, e agora o objetivo é dar continuidade ao excelente trabalho. Trabalhar sobre vitórias é muito mais fácil e é assim que queremos continuar a trabalhar para que a equipa possa crescer."O Vizela visita o Penafiel este sábado, pelas 15h30, em jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.