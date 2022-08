Álvaro Pacheco: «Queremos ser muito melhores do que no ano passado, queremos dar esse salto»

Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, mostrou-se feliz pelo triunfo dos minhotos em casa do recém-promovido Rio Ave, apontando aos objetivos da equipa para a nova temporada na Liga Bwin."As pré-épocas servem para nos prepararmos para o primeiro jogo. Com o crescimento que tivemos na pré-época, sabíamos que chegávamos aqui competitivos. Queremos ser muito melhores do que no ano passado, queremos dar esse salto", começou por dizer, analisando o jogo em Vila do Conde."Controlámos o jogo, com bola soubemos ser pragmáticos, criámos muitas oportunidades e, olhando para aquilo que foi o jogo todo, a vitória assenta-nos bem. O que mais me agradou foi a capacidade que a equipa teve para encontrar soluções para os problemas que o Rio Ave nos foi criando. Sabíamos que o Rio Ave era uma excelente equipa e, jogando em casa, ia querer entrar muito fortes. No início queríamos controlar o jogo, mas não o fizemos como queríamos. Estamos mais preparados. A experiência que tivemos no ano passado fez a equipa e o treinador estarem mais preparados. Como treinador, tenho de estar sempre disponível para aprender porque o futebol está em constante mudança. Criámos uma identidade, que nos criou alguns constrangimentos, mas acabámos por ter os resultados esperados", explicou Pacheco.