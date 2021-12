Álvaro Pacheco: «Se eu pudesse decidir, Sérgio Conceição estaria no banco»

O Vizela defronta este domingo o FC Porto (19 horas) com vontade de discutir o resultado e ficar com os três pontos em casa. Álvaro Pacheco elogiou o adversário, espera um jogo com golos e acredita numa exibição positiva da sua equipa."Acredito que vai ser um Vizela corajoso a tentar discutir os 3 pontos, contra um adversário muito forte e muito bem orientado. Por isso antevejo um jogo com golos, porque são duas equipas sempre com a baliza nos seus horizontes. Será um jogo emotivo e interessante em termos estratégicos", afirmou na conferência de imprensa."Acredito no que somos capazes de fazer. O Vizela vai ter de estar à sua imagem, vamos jogar em casa, teremos de ser corajosos e tentar impor o nosso jogo. Haverá momentos que não seremos capazes, mas devemos saber sair desses períodos. A resposta que demos na semana de trabalho foi positiva, vai ser um jogo muito bom e queremos estar no máximo das nossas capacidades"."Espero um FC Porto forte, olhando para o que é neste momento, é a equipa com maior posse de bola, que mais remates faz à baliza adversária e só não é o melhor ataque por causa dos 7-0 do Benfica ao Belenenses SAD. É ainda a equipa que menos remates concede aos seus avançados contrários""Claro que sim. Os espetáculos só fazem sentido quando todos os intervenientes estão disponíveis. Gosto de ver os meus colegas no banco. Uma coisa é estarmos perto dos jogadores, comunicar com eles. É fundamental para o que queremos transmitir aos jogadores. Se eu pudesse decidir, o Sérgio estaria no banco"."O Natal vai ser fantástico, porque sou uma pessoa feliz, estou num clube pelo qual me identifico. Tenho uma família que me orgulha muito. Será sempre um Natal feliz. O nosso foco é apenas o FC Porto, depois, o Sp. Braga, a seu tempo vamos falar".