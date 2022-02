Álvaro Pacheco: «Se nos agarrarmos às estatísticas, o Vizela foi muito superior ao Portimonense»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, analisou o empate caseiro (1-1) ante o Portimonense.

"Se nos agarrarmos às estatísticas, o Vizela foi muito superior ao Portimonense. De um lado vimos uma equipa a tentar dominar o jogo na globalidade e outra a jogar em contra-ataque. Estamos a falar de um Portimonense que gosta de ter bola e que é forte fora de casa, pelo coletivo e pelos jogadores que tem. À exceção do período entre os 70 e os 80 minutos, em que o Portimonense teve mais iniciativa, o Vizela teve mais remates e cruzamentos. Na segunda parte, tivemos oportunidades para fazer o segundo golo. Quando o Portimonense avançou no terreno, numa fase em que senti os jogadores cansados, fizemos algumas substituições. Mas a melhor equipa em campo foi o Vizela. Quando ganhávamos a bola, eles estavam a perceber os espaços. O Alex [Méndez] e o Kévin [Zohi] entraram mal [aos 71 minutos]. A equipa ficou intranquila e teve algumas perdas de bola. Mas não acho que tenha sido pelo excesso de intensidade e pela falta de discernimento [que caímos de rendimento]. Quando colocámos o [Friday] Etim em campo, voltámos a ter serenidade e a aparecer em zonas de finalização. Faltou-nos eficácia. Mas deixa-me satisfeito a atitude da equipa, e a maturidade para ter saído de um momento negativo [da desvantagem]", vincou o técnico do Vizela.





"Os adeptos têm de estar tristes. Têm de estar orgulhosos desta equipa, que demonstra caráter, determinação e um ritmo de jogo elevadíssimo, o que não é fácil. Na primeira vez em que foi à nossa baliza, o Portimonense marcou. Tivemos mais uma adversidade e reagimos. Empatámos e fomos em busca do segundo golo, mas não conseguimos. De resto, foi uma grande partida, com magníficos adeptos, magnífica envolvência e três grandes equipas. A equipa de arbitragem [liderada por Luís Godinho] esteve muito bem."