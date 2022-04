Álvaro Pacheco: «Se o Vizela quiser ficar na 1ª Liga, como vai ficar, tem de fazer mais pontos»

No final do jogo com o Arouca, Álvaro Pacheco deixou muitos elogios ao comportamento da sua equipa."Já há algum tempo que não conseguíamos vencer e jogámos contra um adversário direto. O Vizela e o Arouca são equipas com algumas semelhanças e sabíamos que ia ser um jogo intenso e agressivo. Tínhamos de manter os níveis de concentração elevados porque o resultado ia ser imprevisível até ao final. Pelo que fizemos ao longo dos 90 minutos, penso que a nossa vitória se ajusta. Quando o Arouca empatou sentimos um bocado de nervosismo, mas rapidamente conseguimos recompor-nos", referiu.Apesar disso, o treinador foi perentório quando lhe perguntaram se os 32 pontos que o Vizela tem seriam suficientes para a permanência: "Não, claramente que não. Se o Vizela quiser ficar na 1ª Liga, como vai ficar, temos de fazer mais pontos. Temos de ter a responsabilidade de perceber que isto não chega".