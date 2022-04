Álvaro Pacheco: «Senti FC Porto a queimar tempo na parte final do jogo. Mérito dos meus jogadores»

Álvaro Pacheco mostrou-se orgulhoso da atitude dos jogadores do Vizela, apesar da derrota (4-2) diante do FC Porto, no Dragão. O treinador do clube minhoto considerou que faltou "controlo emocional" aos jogadores, depois de terem feito o empate a dois."Faltou-nos controlo emocional aí e em alguns momentos do jogo. Aconteceu o que tínhamos lançado. Vínhamos para conquistar pontos que nos trouxessem o nosso objetivo [da permanência] e isso ficou demonstrado durante o jogo. Estava equilibrado a certa altura, só nos faltou no início sermos mais criteriosos e ficarmos mais tempo com bola. Tivemos 5 minutos em que cometemos dois pequenos erros, que foram fatais e sofremos dois golos. Os jogadores deram grande resposta, discutimos sempre o jogo. Demonstraram isso pela forma como chegaram ao empate após o 2-0. Tentámos pegar no jogo e criar oportunidades quando o FC Porto estava por cima. Faltou controlo emocional. Sabíamos que era importante sermos capazes de controlar o jogo. Após o terceiro golo, continuamos a tentar pegar no jogo. Fomos das poucas equipas que conseguiram empatar a dois golos e discutir o jogo até ao final. Sentimos o FC Porto a queimar tempo na parte final, mérito dos meus jogadores. Estou orgulhoso pelo carácter e coragem dos jogadores, por jogarem desta forma frente ao líder. Estamos tristes, porque não conseguimos pontos, mas a jogar desta forma vamos conseguir ficar na 1.ª Liga", começou por dizer à Sport TV."Sentiu uma dor na coxa, um pequeno incómodo, e entendemos por bem tirá-lo, já que podia agravar a lesão. Estamos no final do campeonato, há sempre coisas a gerir e o Claudemir era uma deles. Sabemos do risco que corríamos se não o tirássemos de campo. Vai ser avaliado e logo vemos.""Isso vai ao encontro do que tenho dito: temos de fazer mais pontos para conseguirmos a permanência. Vai depender do que fizerem os nossos adversários. Arouca aproximou-se de nós, mas temos de ser capazes de pontuar no próximo jogo e deixar tudo para a última jornada. Quando acreditamos na nossa ideia e temos coragem de a colocar em prática as coisas acontecem. Os jogadores vão ter dois dias de folga e quando iniciarmos a semana quero que levem esta coragem, determinação e alma para conseguir o que pretendemos.""Quero deixar ainda uma palavra aos adeptos, que foram fantásticos. Têm de estar orgulhosos pelo que a equipa fez aqui. Grande abraço para eles", finalizou.