Álvaro Pacheco sobre o resultado: «Perdemos porque quisemos ganhar o jogo»

O Vizela perdeu 0-1 na receção ao Benfica, mas apenas sofreu o golo aos 90'+8 e Álvaro Pacheco destacou que a derrota surgiu devido à forte ambição da sua equipa.





"Perdeu a melhor equipa e perdemos porque quisemos ganhar o jogo. Isso vê-se pelo golo do Benfica, pois foi um lance em que se segurássemos a bola, o tempo passava e depois houve uma escorregadela que permitiu o contra-ataque à equipa do Benfica", começou por dizer aos microfones da Sport TV.Apesar do resultado negativo, o técnico vizelense mostrou orgulho nos seus jogadores: "Estivemos muito bem, muito satisfeito, pois os jogadores foram sempre à procura do golo. Tivemos mais oportunidades que o Benfica, mais remates. Dividimos muito bem o jogo, fomos fiéis a nós mesmos. Mais um excelente jogo. É pena pelo que fizemos durante o jogo, termos este resultado negativo. Tenho um orgulho enorme nestes jogadores, mas agora temos de voltar a trabalhar para regressarmos aos triunfos, já no próximo encontro."O Vizela subiu esta temporada à Liga Bwin, mas Álvaro Pacheco está satisfeito com aquilo que a equipa tem apresentado nos maiores palcos no País."Já cresceu bastante esta equipa, em termos de intensidade e de encarar os jogos mais complicados. Mais atentos aos pormenores e hoje [este domingo] foi isso que fez a diferença no marcador. Não tenho dúvidas de que esta equipa vai continuar a crescer e deixar estes adeptos orgulhosos. Não se vê em muitos estádios onde o Benfica vem jogar e os adeptos adversários estão em clara maioria. Ajudam bastante. Houve momentos em que estivemos por cima, outros por baixo e sentir este carinho dos adeptos é essencial", salientou.Após o apito final, Álvaro Pacheco e Jorge Jesus trocaram algumas palavras, mas o treinador do Vizela queria mais tempo para trocar ideias com o técnico do Benfica:"Foi uma conversa muito curta, gostava de ter privado mais algum tempo, pois seria ótimo beber alguma sabedoria de alguém que está num nível, ao qual ainda não cheguei. Mas é assim o futebol, apenas trocamos cordealidades, mas a longa conversa fica para outra altura com certeza."