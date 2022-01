Álvaro Pacheco: «Temos trabalhado só com 10 jogadores da equipa profissional desde a semana passada»

Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, fez esta manhã a antevisão do jogo com o Sporting, da 18.ª jornada da Liga, que se realiza este domingo, às 18 horas."Gostava de ter todos os jogadores à disposição para podermos treinar e e estar mais fortes, são os que temos e é com estes que vamos a jogo contra um adversário difícil, o atual campeão, que luta para ser campeão. Temos de ser muito focados, compactos, para não deixar o Sporting aproveitar os espaços que gosta de aproveitar, a largura e a profundidade. Temos de ser uma equipa sempre muito concentrada nos 90 minutos para cumprir o plano de jogo.""É uma fase que não gostámos por este incómodo da Covid-19, não sabemos com quem podemos treinar e a qualquer momento podemos perder os jogadores. Desde a semana passada temos trabalhado apenas com 10 jogadores da equipa profissional, com muitos jovens que vêm da formação, assim não é fácil trabalhar a nossa ideia. Enquanto treinador, isto faz-me crescer. Vamos sair daqui muito mais fortes. Há muito tempo que não perdíamos dois jogos seguidos, mas demos uma excelente resposta do primeiro jogo para o segundo, conseguimos equilibrar o jogo contra o FC Porto. Vejo que a equipa está a crescer mesmo com as dificuldades que está a ter. Acredito que vamos dar uma grande resposta neste jogo. Vamos fazer uma segunda volta muito melhor do que a primeira, o nosso grande desafio vai ser mesmo esse.""Quando as equipas grandes não conseguem ganhar tenta-se arranjar desculpas. Vi o jogo e vi um Santa Clara que dominou o jogo, que não teve medo de procurar os espaços que o Sporting deixou. Durante o jogo todo, o Santa Clara conseguiu equilibrar e em momentos foi superior ao Sporting. No jogo, os jogadores do Santa Clara superaram-se e foram capazes de impor o seu jogo. O Sporting vai querer tentar dar uma resposta no imediato, nós vamos tentar fazer com que eles não consigam voltar às vitórias. Se formos uma equipa competitiva, vamos equilibrar o jogo e estar perto de o ganhar.""Isso tem a ver com o jogo que fizemos com o FC Porto, eles perceberam que o que nos estava a fazer ter oscilações. Os jogadores sabem que temos de passar para outro patamar, para ter a regularidade que pretendemos para a segunda volta. Sinto um crescimento na minha equipa, que está mais madura, mais crescida do que em relação ao início do campeonato. Juntado estes ingredientes todos e a resposta que me deram esta semana leva-me a sentir que vamos fazer uma segunda volta melhor que a primeira. Não temos uma meta pontual, queremos é fazer mais de 16 pontos.""Dos que estão convocados a mais em relação ao último jogo, temos o Aidara, o Ivo, o Cassiano, que não sabemos como vai estar. O Nuno e o Tomás têm alta amanhã e vamos ver como estão para o jogo. O Koffi volta do castigo e acreditamos que o Claudemir estará em condições de dar o seu contributo à equipa.""Tem sido fantástica. Estar ao mais alto nível e desfrutar tem sido fantástico. Observar o crescimento da minha equipa e do clube é espetacular. Temos dado a conhecer a cidade e estes adeptos. A análise à primeira volta é positiva. Temos a garantia que a equipa vai crescer e que vamos ser capazes de melhorar", concluiu.