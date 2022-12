Álvaro Pacheco: «Tenho a certeza que estive à altura da grandeza do Vizela e das suas gentes»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Alvaro Pacheco (@alvaropachecoofficial)

O treinador Álvaro Pacheco recorreu às redes sociais para se pronunciar pela primeira vez desde a inesperada saída do comando técnico do Vizela , oficializada na quarta-feira.Na mensagem de despedida, o treinador, que levou o Vizela do Campeonato de Portugal até à 1.ª Liga, deixou vários agradecimentos aos que o acompanharam nesse trajeto, afirmando ter encontrado "no Vizela uma família" que leva no coração e que tentou "dignificar da melhor forma possível".O técnico garantiu ainda estar seguro de que esteve "à altura da grandeza do clube e das suas gentes". "E que especial foi esta viagem! Fui muito feliz aqui!", terminou.Álvaro Pacheco chegou ao Vizela em 2019/20, conseguindo duas subidas de divisão consecutivas e, na época transata, assegurado a manutenção do clube no principal escalão do futebol português. No total, somou 120 partidas na formação vizelense, tornando-se o treinador com mais jogos à frente da equipa.O técnico, de 51 anos, deixou o clube por divergências de opinião com a SAD liderada por Joaquim Ribeiro e foi entretanto substituído no cargo, de forma interina, por Tulipa."Sou treinador de futebolEsta é a vida que escolhi para mim!Sou feliz porque faço o que gosto, com paixão, com alegria, com convicção, muito profissionalismo e dignidade!Encontrei no Vizela uma família.Uma família que levo no coração e que tentei dignificar da melhor forma possível.Tenho a certeza que estive à altura da grandeza do clube e das suas gentes !Muito obrigado pela oportunidade que me deram!Muito obrigado a todos que me ajudaram nesta viagem !E que especial foi esta viagem !!Fui muito feliz aqui!!!