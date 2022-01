Álvaro Pacheco: «Tínhamos como objetivo marcar primeiro, o Sporting vinha de uma derrota»

O treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, reagiu à derrota caseira dos minhotos diante do campeão nacional Sporting, mostrando-se contente com a resposta dos seus jogadores e da forma como foram criando oportunidades de golo."Estivemos sempre no jogo e criámos dificuldades ao Sporting que era o nosso objetivo. Tivemos oportunidades para marcar. Era um objetivo nosso passar para a frente do marcador. O Sporting vinha de uma derrota e se prolongassemos mais o 0-0 ou se marcássemos, iria criar maior instabilidade ao nosso adversário. Daí termos essa entrada muito forte como objetivo. Criámos oportunidades mas não fomos capazes de as finalizar. Penso que o jogo estava controlado e o Sporting não estava a conseguir chegar à nossa baliza. Conseguiu fazer o primeiro golo na primeira oportunidade, numa bola na primeira fase, são situações que acontecem. O nossos jogador falha o alívio e coloca a bola nos pés do adversário. Os jogadores do Sporting são muitos eficazes nesse momento. Mesmo assim, andámos sempre à procura do golo. Criámos mais espaços e desequilíbrios para tentar chegar ao golo. Houve sempre um jogo repartido com mais domínio do Sporting. Procurámos sempre o golo do empate e o Sporting marca. O Vizela queria manter-se ligado ao seu jogo. Sabíamos que iríamos continuar a criar oportunidades. Tínhamos era de ser capazes de as converter. O jogo vale-se pela capacidade de finalização. Tenho de estar orgulhoso pela nossa resposta, de jogar contra o campeão. Na segunda parte, a perder por dois golos nunca nos descaracterizámos. Não era o resultado que nós queríamos. A equipa está com compromisso de fazer uma segunda volta melhor do que a primeira", explicou o treinador do Vizela após o apito final.