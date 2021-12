Álvaro Pacheco: «Tínhamos estabelecido entrarmos muito fortes para fazermos um golo cedo»

Álvaro Pacheco realçou a entrada forte do Vizela diante do Sp. Braga, após o triunfo dos vizelenses, e recordou o recente encontro entre as duas formações para o campeonato, que terminou com goleada dos bracarenses por 4-1.

"Para sermos capazes de encurtar a diferença para o jogo do campeonato, tínhamos de ter mais concentração na tarefa e na ideia de jogo, para que as coisas fluíssem como gostaríamos. Tínhamos estabelecido entrarmos muito fortes, para fazermos um golo cedo. Se o fizéssemos, seria mais fácil controlar o jogo, porque sabíamos que o Sp. Braga vinha de uma situação emocionalmente instável", realçou à Sport TV.





"Entrámos muito fortes. Fomos capazes de fazer um golo. Fechámos as ligações entre os médios, nas quais o Braga é muito forte. Estávamos a jogar contra um adversário muito forte. As incidências do jogo 'caíram' para o nosso lado. O Braga está a passar por uma fase em que todas as incidências são negativas. À imagem do seu treinador [Carlos Carvalhal], o Braga nunca desistiu. Se tivéssemos baixado os níveis de concentração, teríamos sofrido. Tivemos crença e alma para continuar na prova, e os meus jogadores estão de parabéns."

"Analisámos o nosso jogo para o campeonato. Nesse jogo, não fomos capazes de transpor os comportamentos da nossa ideia de jogo. Só quisemos procurar o espaço entre linhas. Às vezes, o espaço está na profundidade. Era importante provocarmos a dúvida ao Braga e sermos objetivos e pragmáticos. Depois do golo do Nuno [Moreira], fomos capazes de gerir o jogo."

Acreditava que iriam chegar aos 'quartos'?



"Acredito sempre que as coisas vão acontecer. É evidente que se me dissessem que, há dois anos, no Campeonato de Portugal, estaria na I Liga num curto espaço de tempo, seria difícil de acreditar, mas sempre pensei em chegar a este nível. Depois, encontrei um clube com visão. Os jogadores abraçaram os pilares da nossa ideia de jogo e estamos a fazer história. É a terceira vez que vamos disputar os quartos de final. Chegar à final é um sonho de todos nós."



Utilização dos jogadores

"Durante um campeonato, há sempre oportunidade para todos. Se todos os jogadores identificarem a nossa forma de jogar, a oportunidade vai surgir. O segredo é o trabalho diário, sempre à volta da nossa ideia."



Preferência para sorteio dos 'quartos'

"A minha preferência no próximo sorteio é jogar em casa. Sabemos que estes adeptos e esta cidade merecem continuar nesta prova", concluiu.