Álvaro Pacheco: «Tivemos a sorte que nos faltou em jogos anteriores»

O Vizela alcançou a primeira vitória em casa na Liga Bwin, após bater o Portimonense por 1-0. Após o encontro, Álvaro Pacheco era naturalmente um treinador satisfeito."A vitória aceita-se pelo desempenho dos meus jogadores. Já tivemos jogos em que merecíamos ganhar e não conseguimos. Neste jogo, tivemos a sorte que nos faltou em jogos anteriores. Tivemos um pouquinho a estrelinha. Mas, pelo que fizemos, mesmo com falta da tranquilidade para 'matarmos' o jogo, penso que a vitória assenta bem, frente a um grande adversário", começou por dizer à Sport TV."Sabíamos que naquela altura era importante passar tranquilidade. Se fossemos capazes de 'matar' o jogo, a equipa estaria mais tranquila. Há sempre aquele 'fantasma' de se sofrer nos últimos minutos. Quis passar para os jogadores a serenidade, para eles se sentirem mais tranquilos e controlarem o jogo. Fizeram isso muito bem. Já tivemos jogos em que perdemos a acabar. Mesmo com este golo de vantagem, a equipa soube aguentar", acrescentou."Não gosto de individualizar. O Vizela é constituído por jogadores fantásticos, principalmente de caráter. A nível desportivo, achámos que era um jogador interessante. Mas, ao saber a parte humana dele, achei que encaixava no espírito vizelense. Tem muita vontade de aprender. Este é o resultado do trabalho árduo de todos os dias. Mas, o Luiz também tem um potencial tremendo, como o Baldé, que é um jovem na sombra desses dois. Mas se um dia precisar dele, posso contar com ele, porque tem evoluído muito.""Esta envolvente, esta cidade, estes adeptos, são únicos, com esta crença e esta determinação que eles passam. Isso foi importante num jogo difícil. Sabíamos que o jogo ia ser repartido e equilibrado. Houve alturas em que fomos melhores e outras em que o Portimonense foi melhor."