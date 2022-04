Álvaro Pacheco: «Vamos encontrar o Sp. Braga no seu melhor período da época»

O Vizela recebe este domingo (20h30) o Sp. Braga com a necessidade de vencer para manter-se afastado dos lugares de descida. Um objetivo difícil pela qualidade do adversário e que mereceu elogios de Álvaro Pacheco."Antes de mais, dou os parabéns ao Sp. Braga pelo que tem vindo a fazer nas competições europeias. Fez mais um excelente jogo contra o Rangers e não tenho dúvidas que vai estar nas meias finais da Liga Europa. Vamos encontrar o Sp. Braga no seu melhor período da época e, olhando para os resultados, é a primeira vez que consegue três vitorias seguidas. Tem vindo a crescer, está muito mais sólido. Isso deve-se ao trabalho do Carlos Carvalhal, que tem sido fantástico. Tem integrado os jovens da formação, que entram com uma grande vontade de aproveitar a oportunidade. A equipa amadureceu, ficou mais forte e será um desafio para nós. Gostamos de desafios e sentimos que também temos vindo a crescer, será um jogo equilibrado e competitivo entre duas equipas a querer ganhar.Pode haver um ou outro jogador diferente, como tem vindo a acontecer entre os pontas-de-lança. Mas não deixa de ser uma equipa ambiciosa e muito focada. Não vejo isso como motivo de relaxamento. O nosso objetivo é ganhar e o que sentimos é um Sp. Braga seguro, arrojado, confiante e isso deve-se aos resultados. No final do jogo com o Rangers, os jogadores do Braga já estavam focados no Vizela e isso revela o que é incutido pelo seu treinador. Sabem que terão um jogo difícil, por isso acredito num Braga forte.Foi um sentimento de justiça. Já era justo o Vizela ter vencido na serie de sete jogos sem o conseguir. As vitórias dão confiança, senti o espírito da equipa, o trabalho que estamos a ter. Vale a pena o tempo e o esforço que é o nosso trabalho. Esta semana deu para trabalharmos algumas coisas novas. Este tipo de jogos dá-nos mais responsabilidade, conforme vamos conquistando a nossa confiança, vai ficando mais forte.Tem que ver com o campeonato, que é competitivo, equilibrado e com o aproximar do final, as equipas deixam de ter medo de sair da zona de conforto para procurar os 3 pontos. Precisam deles, vão com esse intuito e conseguem.Tenho a certeza disso e apelo à presença do público, à família vizelense. Estiveram ao mais alto nível no Estoril e tenho a certeza que marcarão presença contra o Sp. Braga para nos ajudar a conquistar os 3 pontos.