Álvaro Pacheco: «Vamos estar a um nível mais próximo daquilo que desejamos»

Álvaro Pacheco prespetivou esta sexta-feira o encontro da 2.ª jornada da Liga Bwin diante do Tondela. O treinador do Vizela desvalorizou o facto da equipa ter de jogar em casa emprestada e realçou que a formação minhota tem de se manter concentrada e focada durante grande parte da partida, algo que considera ser "fulcral".





"Vamos com uma vontade muito grande de conquistar os três pontos. É evidente que gostávamos de jogar em nossa casa, mas não temos dúvidas que eles vão estar presentes em Paços. O Paços de Ferreira soube acolher-nos no ano passado, deixou-nos boas memórias. Temos de olhar para o jogo como mais uma oportunidade. Estamos a iniciar um processo, em que a equipa tem vindo a melhorar, a crescer, a familiarizar-se com esta realidade. Vamos estar a um nível mais próximo daquilo que desejamos para poder conquistar os três pontos", começou por dizer o técnico."Aos bocadinhos a equipa começa a compor-se. O Claudemir e o Igor já estão disponíveis, mas não estão no máximo das suas condições porque estiveram a cumprir quarentena. O Bruno pode ser uma solução para o jogo. Vai fazer um treino amanhã para vermos o que vai dar. Os que entrarem vão constituir o melhor 11 e estarão preparados para o desafio com que nos vamos deparar.""Queremos ser capazes de manter o foco de concentração muito mais tempo. Na Liga, a concentração é fulcral. Temos de ser capazes de fechar os espaços quanto estivermos sem bola, porque o Tondela é um adversário com jogadores velozes. Temos de ter um jogo posicional assertivo e isso tem a ver com a concentração que vamos revelar. A equipa vai dar esse salto.""Não me surpreende. É uma equipa com jogadores que actuam juntos há algum tempo. As ideias estão bem assimiladas. Foi uma equipa que cresceu ao longo da época passada e que começa esta temporada muito forte, perto da forma como terminou o ano passado. O Tondela vai realizar um excelente campeonato, porque tem um excelente treinador e uma belíssima equipa. Olhamos para o jogo como uma oportunidade para continuarmos a crescer.""Há coisas que não controlo, por isso são sempre as melhores situações. O campo é fantástico, o relvado é fantástico e os adeptos são fabulosos. Esperamos que possam aparecer em massa. Sabemos o carinho que eles têm pelo clube. Os novos jogadores que chegaram têm curiosidade para saber o que é o Vizela, o que são os adeptos do Vizela. Mesmo em casa emprestada, queremos sentir esse amor que os adeptos têm pela equipa", finalizou.