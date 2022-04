Álvaro Pacheco viu derrota injusta: «Há jogos que não saem como pretendemos e foi isso que aconteceu»

Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, garantiu que o 1-0 favorável ao Belenenses SAD "não é justo"."Não merecíamos ter perdido. Não estivemos ao nosso nível, mas penso que, pelo que realizámos durante os 95 minutos, foi suficiente para sair daqui com pontos. Tivemos uma oportunidade flagrante, com uma grande defesa do guarda-redes e, depois, num lance de contra-ataque, sofremos um golo. Deixou-nos um bocado ansiosos e, na segunda parte, precisávamos de estar no nosso nível de intensidade. Há jogos que não saem como pretendemos e foi isso que aconteceu hoje. Conseguimos criar pelo menos uma grande oportunidade, que nos daria confiança para o resto do jogo, mas não fomos capazes de finalizar e, na parte final, jogámos mais com o coração do que com a razão. Quantas oportunidades o Belenenses SAD teve? Teve a do golo e na parte final, quando a equipa já estava partida. Nunca procurámos bolas no espaço e movimentações com bola e o Belenenses SAD esteve muito confortável, o que fez foi bascular e conseguir anular a nossas intenções de chegar ao golo. Não tivemos fluidez no nosso jogo, que passa por criar dúvidas aos adversários. Na segunda parte, tentámos essa variabilidade, mas não conseguimos estar compactos. Faltou-nos jogo posicional e soluções com bola. Não foi um jogo à nossa imagem, mas não merecíamos sair daqui sem pontos", justificou o técnico dos minhotos."Estavam desagradados com a nossa exibição. Estão habituados a ver uma equipa corajosa, determinada e com vontade de conquistar pontos e hoje viu-se uma equipa apática e amorfa muitas vezes. Temos de fazer com que a coisas aconteçam e hoje não estivemos ao nosso nível. Temos de nos manter unidos e temos mais quatro finais para conseguir os nossos objetivos".