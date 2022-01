Anderson e a chegada a Vizela: «Boa oportunidade para mostrar o meu trabalho fora do Brasil»

Oficializado como reforço de inverno na manhã desta segunda-feira, Anderson Santos destacou a oportunidade única oferecida pelo Vizela de poder jogar no futebol europeu, depois de ainda só ter atuado no futebol brasileiro.





"É uma oportunidade muito proveitosa para mim. Nunca tinha jogado fora do Brasil. Apareceu o Vizela e fiquei muito feliz com o convite. É uma boa oportunidade para mostrar o meu trabalho fora do Brasil", referiu o defesa central aos canais do clube, agradecendo a forma como foi recebido até agora: "Sei que este clube é uma família e acolhe bem que chega, desde diretores, staff técnico e jogadores. Fui muito bem recebido. Agradeço a todos".Com vontade de "aprender e ajudar", o brasileiro, de 26 anos, quer ser "mais um para ajudar a atingir os objetivos propostos pela direção e equipa técnica", prometendo "seriedade e trabalho". No momento de se descrever enquanto jogador, Anderson afirmou ser "um central forte no cabeceamento e alinhado com as ideias da equipa".No Vizela, Anderson vai vestir a camisola número 5 e lutar com Bruno Wilson, Aidara e Ivanildo por um lugar no onze de Álvaro Pacheco.