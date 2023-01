Anderson falha ida ao Dragão

O treinador do Vizela não vai poder contar com Anderson para a deslocação ao Estádio do Dragão, na próxima jornada. O central acumulou uma série de amarelos depois de ter sido sancionado instantes antes de ter sido substituído frente ao Rio Ave, falhando assim o embate com o FC Porto. Aidara e Ivanildo são os candidatos a ocupar a vaga. De resto, Etim está a recuperar de uma entorse e é dúvida para o Dragão.