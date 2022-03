Anderson: «Na infância eu via a dificuldade de não ter algo para comer»

Anderson foi o reforço de inverno que melhor se adaptou à realidade do Vizela. Chegou proveniente do América Mineiro e agarrou de imediato a titularidade no eixo da defesa, mantendo ainda esse estatuto. Apesar da aparente fácil adaptação, o central, de 27 anos, admitiu, em entrevista ao site brasileiro Lance, ter passado por alguns problemas. "Os meus primeiros 15 dias foram difíceis para entender a filosofia do treinador, mas fui-me adaptando e evoluindo. O ritmo é mais intenso, o jogo é mais rápido, mais vertical, sempre à procura do golo. Essa oportunidade é única e tenho que aproveitar da melhor maneira possível", referiu o jogador, lembrando depois as origens humildes que o obrigaram a fazer sacrifícios. "Creio que tudo tem um porquê nas nossas vidas. Na minha infância, eu via a dificuldade de não ter algo para comer, para brincar. Não ter uma sandália. Eu caminhava com meus pais para trabalhar na lavoura, em material de construção, cavar poço com meu pai. Esse sofrimento faz parte da vida do nordestino. Não que mereçamos, mas essa garra, essa vontade de vencer e de buscar algo melhor para a sua vida e sua família faz parte do nordestino", resumiu.O Vizela é o seu primeiro clube fora do Brasil e a sensação de mudança causou estranheza em Anderson. "Senti dificuldades quando cheguei. Vimos com aquele receio sem saber como será. O clima é muito diferente do Brasil. O frio apanhou-me de surpresa. Tem um solzinho aqui atrás, mas não adianta nada. Porém estou muito feliz com a experiência que estou vivendo e só tenho a crescer na carreira", sublinhou.Anderson espera poder receber em breve os seus pais para assistirem a um jogo do Vizela, mas admite ser difícil mudar-lhes as rotinas. "Podemos dar uma casa na beira da praia, mas os dois não saem de lá (Lagarto) de jeito nenhum. Ficamos com saudades, pois eles não viajam de avião. Quando temos a oportunidade de vê-los é só nas nossas férias. Minha mãe não trabalha por consequência de uma hérnia de disco pelo tempo sentada num banco de madeira raspando mandioca, mas meu pai trabalha em poços. Eu dou algumas duras, mas ele diz que não quer ficar sem fazer nada em casa", conta o jogador, que tem o sonho de "dar uma escolinha de futebol para o meu pai trabalhar com os meninos do nosso povoado e creio que ainda vou realizar. Profissionalmente, meu sonho é chegar à seleção brasileira. Depois de sair de onde eu saí e passar por tudo o que passei na minha infância, vestir a camisa do Brasil é o meu maior sonho", concluiu o jogador que deverá ser titular no jogo desta sexta-feira diante do Benfica.