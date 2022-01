Anderson Santos reforça setor defensivo do Vizela

O Vizela oficializou esta segunda-feira o seu primeiro reforço de inverno para esta época. Trata-se de Anderson Santos, defesa central de 26 anos que atuava no América Mineiro e assinou um contrato válido até junho de 2024."Quero ser mais um nesta família e ajudar aos objetivos a que a diretoria e a equipa técnica se propuseram", referiu o jogador brasileiro, nas primeiras declarações aos canais do clube.Em 2021, o central fez 40 jogos com a camisola do clube brasileiro, tendo apontado um golo e somado três assistências. Antes disso, passou por clubes como o Confiança, Guarani, Grémio e Bahia.No Vizela, Anderson terá a concorrência de Bruno Wilson, Aidara e Ivanildo por um lugar no eixo defensivo da equipa de Álvaro Pacheco. Já em Portugal, o central começará a treinar com a equipa na quarta-feira, dia em que o Vizela regressa ao trabalho, após a vitória deste domingo frente ao Belenenses SAD.