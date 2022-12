Andrés Sarmiento deixa Vizela após rescisão do contrato

O extremo Andrés Sarmiento deixou o Vizela ao acertar "amigavelmente" a rescisão do contrato válido até junho de 2025, informou hoje a SAD vizelense, cuja equipa disputa a 1.ª Liga portuguesa de futebol.

"Andrés Sarmiento está de saída do FC Vizela, praticamente um ano depois de ter chegado. O extremo colombiano e a SAD acertaram amigavelmente a rescisão do contrato que ligava as partes até junho de 2025 e seguem agora caminhos diferentes, seguros de que a excelente relação entre todos se manterá no futuro", refere o comunicado dos vizelenses.

Contratado em janeiro último, o futebolista de 24 anos realizou, ao serviço dos minhotos, oito partidas na temporada 2021/22 e seis desafios na temporada em curso, tendo marcado um golo e realizado uma assistência.

Antes da passagem por Portugal, Andrés Sarmiento representou, enquanto sénior, os colombianos do Atlético Nacional, entre 2016 e 2019, do Deportivo Cúcuta (2019), do Alianza Petrolera (2020) e do Atlético Bucaramanga (2021), tendo, pelo meio, jogado na Bélgica, ao serviço do Mouscron, em 2019.