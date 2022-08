Bruno Wilson: «Anulámos todos os pontos fortes do FC Porto»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Bruno Wilson não escondeu a sua desilusão com a derrota do Vizela frente ao FC Porto.

“É frustrante, mas dou os parabéns à minha equipa. Fizemos um grande jogo, sabíamos que íamos jogar contra uma das melhores equipas do nosso campeonato. Estudámos bem a equipa do FC Porto e penso que anulámos todos os pontos fortes deles. Foi um resultado injusto e estamos de parabéns. Fechámos todos os caminhos ao FC Porto e criámos mais oportunidades de golo. Temos de pensar já no próximo jogo. Aprende-se sempre, esta equipa vê os desafios passo a passo. Estamos já a mentalizar-nos para isso. Estamos mais consistentes defensivamente. Trabalhámos nesse aspeto e temo concedido poucas oportunidades aos adversários. Se não sofrermos estamos mais perto de ganhar”, disse à Sport TV.