Bruno Wilson em dúvida para o Benfica

O central Bruno Wilson está em dúvida para o encontro com o Benfica, amanhã, em partida a contar para a 9.ª jornada da Liga Bwin. A utilização do jogador do Vizela será decidida na manhã de domingo, depois de nova observação.





Ao que foi possível apurar, Wilson, de 24 anos, sentiu um problema muscular no treino da manhã de hoje, deixando a equipa técnica comandada por Álvaro Pacheco em alerta. O futebolista contratado ao Tenerife atuou em 8 encontros do Vizela esta temporada, sendo o quarto elemento do plantel com mais tempo de utilização (720 minutos).