Bruno Wilson: «Esta pausa é uma oportunidade para nos prepararmos ainda melhor para o que aí vem»

Tal como Samu, o central Bruno Wilson também fez o lançamento da participação do Vizela na Allianz Cup, durante a visita do plantel do Vizela à Thinking Football Summit, esta sexta-feira. Embora reconheça a vontade de conseguir bons resultados, o defesa admitiu que a competição será uma forma de preparar o regresso do campeonato."A expectativa é sempre a mesma. Queremos fazer bons jogos. É um período atípico, mas uma boa forma de nos prepararmos para o retomar do campeonato, que para nós é o mais importante. Não esquecendo o objetivo de ganhar todos os jogos e chegar o mais longe possível. Esta pausa é uma oportunidade para nos prepararmos ainda melhor para o que aí vem e para a segunda parte da época. Queremos ganhar estes próximos jogos oficiais na Taça da Liga, mas sobretudo preparar bem o que falta do campeonato", disse.Ainda assim, Bruno Wilson não se amedronta pelo facto de coabitar o mesmo grupo que os campeões nacionais: "O FC Porto é claramente favorito no nosso grupo, mas já vimos muitas surpresas nas Taças e eu acho que é sempre possível. Como são competições especiais e um pouco diferentes, acho que acaba por igualar as equipas e temos todas as possibilidades de surpreender e passar em primeiro."Em relação ao duelo com o Chaves, na terça-feira, o central espera que o desfecho seja diferente do encontro do campeonato, que terminou em empate. "O Chaves tem muito boa equipa, com boas ideias, é um tipo de jogo, tanto ofensivo, como defensivo, difícil de parar. Vai ser um jogo equilibrado, mas espero que caía para nós e acredito que vamos vencê-lo."Por fim, o central fez ainda um balanço sobre a época até ao momento. "Acho que é uma primeira parte um pouco injusta em termos de resultados. A qualidade não se está a espelhar nos resultados, mas estamos no caminho certo e os resultados vão acabar por aparecer naturalmente", concluiu.