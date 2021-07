Bruno Wilson impressionado com ambiente no Vizela: «É uma vantagem para o futuro»

Bruno Wilson é uma das caras novas que esta época vai integrar o plantel do Vizela, no regresso dos minhotos à 1.ª Liga. Este será um novo desafio para o central, de 24 anos, depois de uma experiência em Espanha, ao serviço do Tenerife.





"Cheguei ao Vizela com a expectativa de evoluir, crescer como jogador e valorizar-me a nível individual. Aceitei este projeto por ser muito bom e acredito que temos todas as condições para fazer uma boa época", referiu o jogador, que assinou em definitivo com o Vizela, depois de se ter desvinculado do Sp. Braga. "Entendi que estava na altura de abraçar um novo projeto e decidi seguir um novo caminho, porque senti que é o melhor para a minha vida. E não me arrependo de nada", justificou.Agora segue-se uma nova realidade, num clube que já considera ser "uma família fantástica", tendo em conta a receção que tem tido desde que chegou. "Mal falei com as pessoas do clube, percebi a união que existe em todo o grupo e isso, por si só, já é uma vantagem para o futuro", acrescentou.Os elogios à estrutura chegaram ainda ao treinador. "O Álvaro Pacheco é uma pessoa fantástica. Tem a sua identidade e gosta de deixar claro o que temos de fazer dentro de campo. Isso faz-nos crescer dentro e fora do campo", concluiu.O plantel voltou a treinar no complexo desportivo de Lousada, no qual Kiko e Zang fizeram apenas trabalho condicionado.