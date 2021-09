Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Bruno Wilson: «O Vizela vai tornar-se num grande no futuro» Depois de uma experiência em Espanha, o defesa-central voltou com o objetivo de se impor em definitivo na 1.ª Liga. Elogiando as condições que encontrou no conjunto minhoto, o jogador vincou ainda o desejo de representar Portugal





• Foto: Manuel Araújo / Movephoto