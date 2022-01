Bruno Wilson projeta futuro de nível europeu

O patamar de equilíbrio que o Vizela ostenta na classificação com os 16 pontos já amealhados a uma jornada do final da 1ª volta é compatível com o objetivo de permanecer no principal escalão do nosso futebol, mas o central Bruno Wilson não só defende o virtuosismo do futebol delineado pelo técnico Álvaro Pacheco, como acredita que “o melhor ainda está para vir”.

“ Acredito que vamos fazer história”, asseverou o defesa, de 25 anos, à comunicação dos minhotos, para logo de seguida destacar a determinação de todo o coletivo: “Identifico-me com a forma de estar do Vizela e do nosso treinador porque sabemos que temos de crescer em alguns aspetos, mas também temos um futebol de qualidade, que é apelativo e esta equipa tem uma capacidade muito grande de aprender e evoluir.”

Predicados suficientes para Bruno Wilson projetar um horizonte mais audaz que a sustentabilidade pretendida. “Acredito num Vizela europeu no futuro. Não sei quando será, mas este clube tem todas as condições para chegar a esse patamar e acho que será um caminho em crescendo”, concluiu Bruno Wilson.