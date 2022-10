Buntic: «Exibição mais importante porque defendi sete oportunidades de golo»

Buntic foi fundamental na vitória do Vizela (1-0) na receção ao Portimonense pelas defesas decisivas que permitiu à equipa quebrar um ciclo negativo de resultados. A exibição mereceu dos adeptos a eleição de melhor jogado em campo, deixando-o naturalmente satisfeito. O jogador falou aos jornalistas depois de ter recebido o prémio MVP."Esta foi a exibição mais importante porque defendi sete oportunidades de golo, quando já estávamos a ganhar 1-0. Por isso, foi o mais importante porque ganhámos o jogo. Houve outros jogos, por exemplo, contra o Benfica na Luz, em que estive bem, mas acabámos por perder.""Cheguei para mostrar o meu potencial e evoluir enquanto guarda-redes. Acredito desde o primeiro dia que cheguei que ainda posso melhorar. Não penso a longo prazo, mas no que posso fazer no jogo seguinte e o objetivo imediato é o Casa Pia. Só depois penso nos seguintes.""Quis vir para cá porque o último meio ano na Alemanha não correu muito bem e quis vir para mostrar do que sou capaz de fazer. Provar a mim mesmo do que sei fazer, trabalho muito e quero ser cada vez melhor, porque tenho vontade de ser melhor todos os dias. Tenho a ambição de chegar à seleção principal da Croácia e o trabalho que aqui estou a desempenhar pode ajudar-me a alcançar esse objetivo.""A prioridade foi perceber o sistema do treinador, a mentalidade das pessoas no clube e em Portugal. Tudo é diferente da Alemanha, mas adaptei-me rápido porque a equipa ajudou-me. Ao fim de duas semanas parecia que já estava cá há dois meses. Foi muito fácil assimilar a realidade. Quando o Cassiano saiu, por exemplo, parecia que já o conhecia há um ano, mas só estive com ele duas semanas. Isso demonstra bem a forma como me integrei neste clube.""O melhor momento que tive até agora foi o primeiro jogo em casa contra o FC Porto. Quando íamos no autocarro chegámos a Vizela, foi incrível ver as pessoas nas ruas a apoiar-nos. Isso deixou-me impressionado, porque não se vê disto na Alemanha. Nota-se que existe uma grande ligação entre a cidade e o clube. As pessoas apoiam muito e são tranquilas.""Sabia quer tinha técnica, era rápido, mas não sabia que era tão rápido. Muito mais do que eu pensava. A bola pára um segundo e já estão a pressionar para a bola circular. Na Alemanha não é assim, mas eu gosto como se joga aqui. Nunca tinha experimentado este ritmo constante. Na Alemanha é mais físico.