Buntic: «Tenho de devolver a confiança a cada jogo»

O croata Fabijan Buntic, guarda-redes de 25 anos que nasceu e jogou sempre na Alemanha, só chegou a Vizela no último defeso, mas não perdeu tempo a mostrar serviço e foi titular em todas as jornadas que os minhotos realizaram.Confiança que Buntic espera continuar a corresponder com o objetivo de contribuir para o plano de equilíbrio delineado pela administração minhota."Sair da Alemanha foi a decisão correta. Não é só pela oportunidade de jogar no futebol português, mas também como experiência de vida porque é uma oportunidade para crescer em todos os aspectos. Aqui o estilo de jogo é bom para os guarda-redes porque há sempre muito para fazer e estar constantemente em jogo permite-te evoluir", comentou Buntic, que foi eleito pelos adeptos do Vizela como o melhor jogador na partida frente ao Boavista: "No final todos têm de fazer o seu trabalho. A equipa tem de fazer golos e eu tenho de os defender, além de que, quando alguém confia em ti tens de dar tudo para devolver essa confiança. Vim para o Vizela porque sabia qual era o projecto e gostei de me ver nele. Fiquei muito motivado em ter a oportunidade de participar neste projecto e de mostrar as minhas qualidades, bem como por receber a confiança do treinador, mas sei que a tenho de devolver a cada jogo".