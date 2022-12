Câmara de Vizela vai homenagear Álvaro Pacheco

A Câmara Municipal de Vizela anunciou, através de uma nota de imprensa no seu site oficial, que vai realizar uma homenagem ao treinador Álvaro Pacheco, no próximo dia 8 de dezembro, quinta-feira, pelas 17 horas, no Auditório Municipal Francisco Ferreira.Segundo escreve a autarquia, a iniciativa "tem por objetivo, num momento em que este cessa funções e encerra desta forma um ciclo de ouro do Futebol Clube Vizela, homenagear o treinador Álvaro Pacheco, pelo seu inestimável contributo para os êxitos desportivos alcançados pelo Futebol Clube Vizela ao longo das últimas épocas, reconhecendo o seu extraordinário esforço, trabalho e dedicação ao Clube e pela mais valia que isso representou para o concelho de Vizela".Nesse sentido, a Câmara Municipal de Vizela pretende, com esta cerimónia, "reconhecer o espírito de missão, dedicação e trabalho desenvolvido em prol do Futebol Clube de Vizela, pelas subidas de divisão conquistadas até à primeira Liga Portuguesa de Futebol Profissional e a elevação do nome e reconhecimento de Vizela".Álvaro Pacheco deixou na quarta-feira o comando técnico do Vizela, depois de mais de três época no clube e duas subidas de divisão.