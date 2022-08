Carlos Isaac reforça defesa do Vizela

O Vizela oficializou esta quinta-feira a contratação de Carlos Isaac até 2025. O lateral-direito espanhol pertencia ao Alavés e na época passada jogou por empréstimo no Real Oviedo."Estou muito feliz pela oportunidade", referiu o jogador já com a camisola do Vizela. "Estou muito contente por estar aqui. Será uma experiência nova, um país novo, uma Liga nova. Estou muito feliz pela oportunidade que o Vizela me deu e quero é conseguir o quanto antes o objetivo", acrescentou.Carlos Isaac já está à disposição de Álvaro Pacheco e vai usar o número '7'. "O objetivo pessoal é jogar, dar tudo de mim ao grupo e fazer as coisas bem. Coletivamente quero conseguir a permanência o quanto antes. Venho para dar tudo de mim, espero começar a jogar o quanto antes e dar muitas alegrias", concluiu.