Cassiano ciente da responsabilidade

Depois de um início de época algo irregular, em que conseguiu apenas uma vitória nas primeiras 12 jornadas do campeonato, o Vizela somou quatro triunfos (dois para o campeonato e dois para a Taça) nos últimos oito jogos. Agora, o objetivo do plantel passa por dar sequência ao bom momento."Estamos a trabalhar muito para que possamos ter uma boa sequência de resultados nas próximas semanas. O objetivo é alcançarmos a melhor posição na tabela, o plantel está empenhado nisso", começou por dizer Cassiano, em declarações à imprensa brasileira.Autor de um dos golos na vitória frente ao Belenenses SAD, o camisola 39 deu voz à ambição de não ficar por aqui:"Quero ajudar dentro de campo com golos. Estou focado nisso e ciente da minha responsabilidade". Nesta época, o avançado soma três golos em 14 jogos disputados.